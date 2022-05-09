Зеленский отметил государственными наградами 203 украинских защитников

Из них посмертно – 91.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 203 украинских защитника.

Об этом сообщили в Минветеранов.

Из них посмертно – 91.

Воинов наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Они получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине", "Защитник Отечества".

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые наградил президентским отличием "Крест боевых заслуг" главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.