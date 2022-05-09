Парад роSSийской военной техники вызвал приступ смеха в Сети: "Какой музей ограбили?"

Некоторые образцы военной техники, которые россияне продемонстрировали на параде в часть 9 мая, вызвали настоящий приступ веселья в Сети.

Так, в официальном телеграм-канале Вооруженных Сил Украины, опубликовав фото техники, метко отметили: «Это не им управлял «Чмоня?».

Пользователи Сети также не остались в стороне: «Днище», «Скоро карлики поедут воевать?», «А вот и импортозамещение», «Это парад 2022, или 1945, но в цвете?», «Что это за раскривушка?», «У них же есть нормальные машины, зачем так позориться, а забыла, все нормальные мы уже сожгли», «Долго думала, что это за такое чудо машина? А теперь уже поняла, что это такое - это такая специальная техника для Чмоней», «Какой музей ограбили?».

Напомним, пролет авиации в Москве 9 мая отменили, сославшись на погодные условия. При этом небо в роSSийской столице было солнечным и ясным. Выступая на параде, владимир Путин заявил, что РоSSия "дала упреждающий отпор агрессии" со стороны НАТО.

«…Опасность росла с каждым днем, РоSSия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение – решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», - заявил путин, говоря о причинах нападения на Украину.

На данное заявление уже отреагировал советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк.