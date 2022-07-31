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2022-07-31
Фуражка тримається на лямці від ліфчика: російський військовий зганьбився на параді до "Дня ВМФ" у Пітері
Військовослужбовці Військово-морського флоту РФ зганьбилися під час святкування професійного свята в Санкт-Петербурзі, інформує
Про це пише російське видання "Палуба".
Так, 31 липня у Росії відзначається День військово-морського флоту.
З нагоди свята сьогодні у Санкт-Петербурзі організували парад, під час якого було проведено Кронштадський рейд.
Один з учасників заходу був атомний підводний човен Північного флоту "Вепр", військовослужбовці якого потрапили в конфуз. Так, російські моряки після прибуття до порту позували для офіційної фотосесії. Фотограф зняв, що кашкети екіпажу підводного човна тримаються на звичайних лямках від бюстгальтерів.
Богдан Соловйов, Апостроф