Фуражка тримається на лямці від ліфчика: російський військовий зганьбився на параді до "Дня ВМФ" у Пітері

Військовослужбовці Військово-морського флоту РФ зганьбилися під час святкування професійного свята в Санкт-Петербурзі, інформує Апостроф.

Про це пише російське видання "Палуба".

Так, 31 липня у Росії відзначається День військово-морського флоту.

З нагоди свята сьогодні у Санкт-Петербурзі організували парад, під час якого було проведено Кронштадський рейд.

Один з учасників заходу був атомний підводний човен Північного флоту "Вепр", військовослужбовці якого потрапили в конфуз. Так, російські моряки після прибуття до порту позували для офіційної фотосесії. Фотограф зняв, що кашкети екіпажу підводного човна тримаються на звичайних лямках від бюстгальтерів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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