Удар для Путіна: чому в Росії скасовують паради на 9 травня

Не дуже зручно святкувати «перемогу», коли продовжуєш нести втрати від невдалого нападу на сусідню державу.

За місяць до святкування Дня перемоги Кремль скасував військові паради у низці у великих міст Росії, зокрема у Курській, Білгородській областях та окупованому Криму.

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Офіційно скасування заходів пояснюється «міркуваннями безпеки у зв'язку з війною», проте дедалі більше експертів сходяться на тому, що Москві також не вистачає танків і вона прагне уникнути привернення уваги до масштабів втрат, яких зазнала російська армія в Україні, пише Atlantic Council .

Значення Дня перемоги для національної ідентичності в путінській Росії та тісні асоціації свята з війною в Україні (де росіяни воюють проти вигаданих «нацистів») роблять скасування цьогорічних парадів особливо болючим для президента РФ Владіміра Путіна.

«Інші державні урочистості можна було б відкласти або відмовитися від них без особливого галасу, але провал святкування Дня перемоги вказує на серйозні проблеми, які важко приховати навіть у жорстко контрольованому російському інформаційному середовищі. Хоча кремлівські пропагандисти продовжують наполягати на тому, що вторгнення в Україну йде за планом, очевидна нездатність влади гарантувати безпеку всередині Росії під час цього найважливішого з національних свят говорить про інше», - зазначає Atlantic Council.