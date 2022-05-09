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2022-05-09
Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
Бизнесмен заявил, что глава «Роскосмоса» не понимает значение слова «нацизм», информирует
Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина© NASA HQ PHOTO
Бизнесмен Илон Маск, который с начала полномасштабного вторжения РоSSии выступил на стороне Украины и поставляет в нашу страну терминалы для доступа к спутниковому интернету Starlink, отреагировал на угрозы главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Ранее тот написал, что Маск передал терминалы «нацистскому батальону «Азов» и морпехам ВСУ в Мариуполе». По словам Рогозина, «Маск причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи» и «за это придется отвечать».
Фаина Ваулина, ZN.ua