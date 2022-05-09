Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину

Бизнесмен Илон Маск, который с начала полномасштабного вторжения РоSSии выступил на стороне Украины и поставляет в нашу страну терминалы для доступа к спутниковому интернету Starlink, отреагировал на угрозы главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Ранее тот написал, что Маск передал терминалы «нацистскому батальону «Азов» и морпехам ВСУ в Мариуполе». По словам Рогозина, «Маск причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи» и «за это придется отвечать».