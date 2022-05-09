Онуфрий «во имя Христа» попросил Путина выпустить военных из Мариуполя

Митрополит УПЦ МП верит в вероятный гуманизм и христианские ценности роSSийского главаря, информирует ZN.ua.

Онуфрий «во имя Христа» попросил Путина выпустить военных из Мариуполя

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский Онуфрий, который в своих службах продолжает упоминать патриарха РоSSийской православной церкви Кирилла, обратился к президенту РоSSии по поводу ситуации в Мариуполе.

В своем обращении к роSSийскому главарю он простит дать возможность эвакуировать из Мариуполя как гражданских, так и военных, и апеллирует к Путину фактом, что его семья во время Второй мировой пережила блокаду Ленинграда.

«Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. …В таком же положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники. Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем желающим покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным», - говорится в обращении Онуфрия, которое опубликовано на официальном сайте УПЦ МП.

Также митрополит просит Путина «во имя Воскресшего Христа» проявить гуманизм и вести себя по-христиански и дать возможность «гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным, находящимся в окружении, выйти на контролируемую Украиной территорию или на территорию третьих стран».


Ирина Знась, ZN.ua

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