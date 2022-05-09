"Если с ним что-то случится, я не прощу": дети защитников Мариуполя обратились ко всему миру

Дети украинских военных, заблокированных оккупантам на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обратились к мировому сообществу.

Эмоциональное видео появилось в сети 9 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Как известно, сейчас завод «Азовсталь» стал последним оплотом украинских бойцов в Мариуполе. Ранее оттуда удалось эвакуировать гражданских, однако там до сих пор остаются заблокированными украинские бойцы, среди которых много раненных.

Дети этих бойцов записали послание для всей мировой общественности с просьбой помочь их отцам выбраться из осады.

«Мой папа – боец полка «Азов», сейчас находится в Мариуполе, на «Азовстали». Стоит на страже Мариуполя и всей Украины. Поэтому мы – дети военнослужащих – призываем все мировое сообщество помочь освободить моего папу и его побратимов», - произносит на видео 11-летний Саша.

Дети просят мировых политиков дать гарантии для безопасной эвакуации всех людей, которые сейчас находятся на «Азовстали».

«Я очень прошу, не бросайте их там», «Боже, спаси нашего папочку», «Если с ним что-то случится, я не прощу», «Спасите моего папу. Спасите Мариуполь. Спасите всех пап, пожалуйста», - произносят на кадрах дети.