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2022-05-09
Уже 32 тысячи россиян обратились с запросами по поиску своих солдат – данные МВД
“Мы спрашиваем – почему вы это пишете, почему не можете своих расспросить. Они говорят: нам лгут”, информирует
Армия РФ
По состоянию на сегодняшний день Украина получила уже около 32 тысяч обращений от роSSийских граждан, которые ищут своих близких, участвующих в войне против Украины. Такие цифры озвучил советник главы МВД Виктор Андрусив в эфире
Он уточнил, что основное количество обращений было в начале марта.
"Где-то 12 000 обращений – может даже больше – мы получили на нашу линию доверия, которая была создана как раз для роSSийских граждан. И около 20 000 обращений мы получили в специальном боте от Telegram-канала "Ищи своих"", – сказал Андрусов.
Оксана Коваль, ZN.ua