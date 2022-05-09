Уже 32 тысячи россиян обратились с запросами по поиску своих солдат – данные МВД

По состоянию на сегодняшний день Украина получила уже около 32 тысяч обращений от роSSийских граждан, которые ищут своих близких, участвующих в войне против Украины. Такие цифры озвучил советник главы МВД Виктор Андрусив в эфире 24 канала.

Он уточнил, что основное количество обращений было в начале марта.

"Где-то 12 000 обращений – может даже больше – мы получили на нашу линию доверия, которая была создана как раз для роSSийских граждан. И около 20 000 обращений мы получили в специальном боте от Telegram-канала "Ищи своих"", – сказал Андрусов.