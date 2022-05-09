В Херсоне оккупанты начали "отжимать" у украинцев квартиры: фото

Во временно захваченном Херсоне, где оккупанты вводят в обращение роSSийский рубль, они также планируют расселять в квартиры местных жителей, которые вынуждены были покинуть город, "временных переселенцев".

Об этом сообщил Telegram-канал Pravda Gerashchenko, информирует Апостроф .

Он опубликовал соответствующий "приказ" незаконного так называемого "военного коменданта" Херсонской области.

Как сообщал "Апостроф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Херсонская область Украины будет полностью освобождена независимо от того, сколько оккупантов для этого придется убить.

Также мы писали, что в магазинах оккупированного Херсона - пустые полки, нет самых необходимых продуктов.