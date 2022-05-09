Из-за Двоникова в Сирии роSSийские военные часто стреляли по своим — Грозев

Исследователь считает роSSийского генерала, который сейчас руководит войсками в Украине, недостаточно компетентным, информирует ZN.ua.

Из-за Двоникова в Сирии роSSийские военные часто стреляли по своим — Грозев
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Назначенный в апреле руководителем роSSийских войск в Украине Александр Дворников, возможно, недостаточно компетентен, поскольку из-за его ошибок в Сирии роSSийские военные часто открывали огонь по своим, рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев.

«То, что привезли «сирийского мясника» – неплохой выход для Украины, потому что реально его компетентность под большим вопросом», – отметил Грозев в интервью «Украина 24».

Он отметил, что сделал такой вывод опираясь на доклады воевавших в Сирии нескольких военнослужащих.

«Люди, которые воевали под его руководством в Сирии, и чьи доклады мы смогли прочесть – жаловались на него, что он не смог реально выполнить координационную работу, и что был очень часто «дружеский огонь», из-за того, что он выпивал буквально и потом забывал просто информировать одну группу о том, что другая группа завтра приезжает», – рассказал Грозев.

В начале апреля президент РоSSии Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом РоSSии генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине. 60-летний Дворников был первым командующим военными операциями РоSSии в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.


Ирина Знась, ZN.ua

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