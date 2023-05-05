Білий дім: Зеленський та Байден розмовляють часто та регулярно

Так у відомстві охарактеризували взаємодію на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що переговори між Байденом та Зеленським відбуваються регулярно. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

© Getty Images

«Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони розмовляють регулярно й часто», – сказав Кірбі у відповідь на запитання щодо наступної запланованої розмови між двома лідерами.

Представник Білого дому також додав, що зараз не може сказати конкретно, коли президенти знову планують поговорити. Водночас Кірбі підкреслив, що ці два лідери комунікують регулярно.