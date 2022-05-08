В Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В Болградском районе разрушена подстанция. Из-за чего в шести населенных пунктах нет света. Повреждены объекты инфраструктуры области", - рассказал он.

Также Марченко отметил, что украинские силы ПВО сбили над Одесской областью четыре вражеских ракеты.

"Вот такой день памяти и примирения. Именно таким видит мир роSSийская сволочь", - добавил он.

Напомним, что 8 мая РоSSия атаковала Одессу тремя ракетами, была разрушена зона отдыха и ранена одна девушка.