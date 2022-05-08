"Точно будет разрушен": судьба Крымского моста уже решена, раскрыто единственное условие для удара

"Точно будет разрушен": судьба Крымского моста уже решена, раскрыто единственное условие для удара

По Крымскому мосту будет нанесен удар, это только вопрос времени.

Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив. Он утверждает, что решение уже принято: ВСУ разрушат мост, соединяющий временно оккупированный Крым с россией.

«Могу сказать одну вещь: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет», - заявил Андрусив.

По словам Андрусива, это произойдет как только у Украины появится соответствующая возможность. Советник глав МВД пояснил, что сейчас проблема заключается в том, что подходящее для этой задачи оружие находится от моста слишком далеко.

крымский мост, скрин

«У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря»,- отметил советник главы МВД.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда поднимается тема возможного уничтожения Крымского моста. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина сделает это при первой же возможности

крымский мост

Тем временем в сети появился прямой эфир под названием: «Обратный отсчет. Когда рухнет Крымский мост». Время на нем уже истекает.

Сейчас роSSийские оккупанты используют Крымский мост для переброски своих войск и технику на территорию оккупированного Крыма, а оттуда – на юг Украины.


Дарья Волкова, politeka.net

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