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2022-05-08
В Сумской области роSSийская ракета попала в еврейское кладбище
Одно из самых старых надгробий на этом кладбище датируется 1824 годом.
Фото: УНІАН
В Сумской области в Глухове роSSийская ракета попала в еврейское кладбище. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечает издание, на кладбище сохранились более шестисот надгробий. Самое старое из них датировано 1824 годом.
В настоящее время уточняется степень повреждений кладбища в результате обстрела.
УНИАН отмечает, что Объединенная еврейская община Украины сообщила, что приложит все усилия для восстановления памятных знаков.
Напомним, что 8 мая роSSийские войска совершили ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области.