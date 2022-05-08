В Сумской области роSSийская ракета попала в еврейское кладбище

Одно из самых старых надгробий на этом кладбище датируется 1824 годом.

В Сумской области роSSийская ракета попала в еврейское кладбище
Фото: УНІАН

В Сумской области в Глухове роSSийская ракета попала в еврейское кладбище. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечает издание, на кладбище сохранились более шестисот надгробий. Самое старое из них датировано 1824 годом.

В настоящее время уточняется степень повреждений кладбища в результате обстрела.

УНИАН отмечает, что Объединенная еврейская община Украины сообщила, что приложит все усилия для восстановления памятных знаков.

Напомним, что 8 мая роSSийские войска совершили ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области.

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