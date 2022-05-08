Если бы была хоть одна возможность деблокировать Мариуполь, ВСУ бы ее использовали, - Подоляк

Будь хотя бы одна возможность деблокады Мариуполя военным путем, она была бы использована руководством ВСУ. Так пресс-конференцию бойцов "Азова" прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопрос военных действий и планов - точно не предмет общественного обсуждения”, - отметил представитель ОП.

Он отметил, что понимает эмоциональное состояние бойцов, поскольку у россиян нет никаких предохранителей, когда речь идет об "Азовстали", но каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь".

"Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет - предлагаем новые", - отметил Подоляк.

По его словам, каждая горячая точка в Украине, где идет сопротивление роSSийским войскам - в фокусе внимания Офиса Президента. И коммуникация по этому поводу происходит каждый день.

"Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" - это герои настоящего. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, у нас с ребятами были откровенные разговоры. Лично у меня в том числе. Не все, конечно, можно обнародовать. В настоящее время мы находимся в постоянной коммуникации”, - говорит Подоляк.

Он также напомнил, что при посредничестве ООН Офису Президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц — женщин, детей, пожилых людей, находившихся на «Азовстали». И это было бы невозможно без помощи ребят из "Азова". Некоторые из них заплатили за это своей жизнью.

“Жизнь каждого украинского защитника священна для украинского государства — это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" - ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные - стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти”, - заявил советник главы Офиса президента.

Он предложил направить энергию общества не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны - "ибо мы максимально сосредоточены на поиске решений", а на общественности западных стран, мировых лидеров и международных организаций.

“Чтобы они тоже давили на роSSийскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение”, - резюмировал Подоляк.

Напомним, сегодня бойцы "Азова" во время пресс-конференции призвали политиков активизировать усилия по режиму прекращения огня и эвакуации из "Азовстали".