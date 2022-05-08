Если бы была хоть одна возможность деблокировать Мариуполь, ВСУ бы ее использовали, - Подоляк

Советник главы ОП призвал общество усилить давление на общественность западных стран.

Если бы была хоть одна возможность деблокировать Мариуполь, ВСУ бы ее использовали, - Подоляк
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Будь хотя бы одна возможность деблокады Мариуполя военным путем, она была бы использована руководством ВСУ. Так пресс-конференцию бойцов "Азова" прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопрос военных действий и планов - точно не предмет общественного обсуждения”, - отметил представитель ОП.

Он отметил, что понимает эмоциональное состояние бойцов, поскольку у россиян нет никаких предохранителей, когда речь идет об "Азовстали", но каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь".

"Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет - предлагаем новые", - отметил Подоляк.

По его словам, каждая горячая точка в Украине, где идет сопротивление роSSийским войскам - в фокусе внимания Офиса Президента. И коммуникация по этому поводу происходит каждый день.

"Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" - это герои настоящего. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, у нас с ребятами были откровенные разговоры. Лично у меня в том числе. Не все, конечно, можно обнародовать. В настоящее время мы находимся в постоянной коммуникации”, - говорит Подоляк.

Он также напомнил, что при посредничестве ООН Офису Президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц — женщин, детей, пожилых людей, находившихся на «Азовстали». И это было бы невозможно без помощи ребят из "Азова". Некоторые из них заплатили за это своей жизнью.

“Жизнь каждого украинского защитника священна для украинского государства — это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" - ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные - стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти”, - заявил советник главы Офиса президента.

Он предложил направить энергию общества не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны - "ибо мы максимально сосредоточены на поиске решений", а на общественности западных стран, мировых лидеров и международных организаций.

“Чтобы они тоже давили на роSSийскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение”, - резюмировал Подоляк.

Напомним, сегодня бойцы "Азова" во время пресс-конференции призвали политиков активизировать усилия по режиму прекращения огня и эвакуации из "Азовстали".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВАВойска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВА
РоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВАРоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВА
Путин перекидывает войска из Сирии в Украину — ПодолякПутин перекидывает войска из Сирии в Украину — Подоляк
РоSSийские захватчики снесли в Мангуше памятник Гетману Сагайдачному, - АндрющенкоРоSSийские захватчики снесли в Мангуше памятник Гетману Сагайдачному, - Андрющенко
NYT: Кремль ожидал, что украинцы станут коллаборантами, это была грубая ошибкаNYT: Кремль ожидал, что украинцы станут коллаборантами, это была грубая ошибка
"Не все такие варвары": Подоляк ответил медведеву, в которого "вселился дух жириновского""Не все такие варвары": Подоляк ответил медведеву, в которого "вселился дух жириновского"
Оккупанты нанесли ракетный удар по лицею под Краматорском: фотоОккупанты нанесли ракетный удар по лицею под Краматорском: фото
“Международная амнистия” располагает убедительными доказательствами военных преступлений, которые оккупанты РФ совершали в Буче - доклад“Международная амнистия” располагает убедительными доказательствами военных преступлений, которые оккупанты РФ совершали в Буче - доклад
Зеленский: "Если роSSийские войска уничтожат людей в Мариуполе, с РФ не о чем будет говорить"Зеленский: "Если роSSийские войска уничтожат людей в Мариуполе, с РФ не о чем будет говорить"
Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фотоОбними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости