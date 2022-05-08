Елена Зеленская и Джилл Байден посетили переселенцев в Ужгороде

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с первой леди США Джилл Байден 8 мая (День матери, а также День памяти и примирения) встретились в Ужгороде, сообщаетЗакарпатская областная рада в Telegram.
Они посетили школу в Ужгороде, где расселены переселенцы из тех областей Украины, где идут активные боевые действия.
"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - подчеркнули в облсовете.
В целях безопасности визит Байден в Ужгород не анонсировался и был закрыт для СМИ. Были только представители пресс-службы Белого дома. Репортер администрации Байдена Тайлер Пейджер опубликовал несколько снимков со встречи.