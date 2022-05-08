Елена Зеленская и Джилл Байден посетили переселенцев в Ужгороде

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с первой леди США Джилл Байден 8 мая (День матери, а также День памяти и примирения) встретились в Ужгороде, сообщает Закарпатская областная рада в Telegram .

Они посетили школу в Ужгороде, где расселены переселенцы из тех областей Украины, где идут активные боевые действия.

"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США ", - подчеркнули в облсовете.

В целях безопасности визит Байден в Ужгород не анонсировался и был закрыт для СМИ . Были только представители пресс-службы Белого дома. Репортер администрации Байдена Тайлер Пейджер опубликовал несколько снимков со встречи.

UZHHOROD, Украина - Цены от Jill Biden's непревзойденный визит в Украину, где он met Olena Zelenska, первый день https://t.co/vTgDSil2jr pic.twitter.com/lovoYhuRFm — Tyler Pager (@tylerpager) 8 мая 2022

Байден провела в Ужгороде несколько часов, после чего покинула территорию Украины.

Днем ранее Джилл Байден вместе с первой леди Румынии Кармен Йоханнис посетила румынскую школу Scoala Gimnaziala Uruguay, где учатся беженцы из Украины.