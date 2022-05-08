Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров M113, - СМИ

Попросил об этом Пентагон.

Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров M113, - СМИ
Фото: Флот 2017

Правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113, купленных у США.

Об этом сообщает португальское издание Nascer do SOL.

Бронемашины попросил отправить Киеву Пентагон. Источник в Минобороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину 15 гусеничных БТР M113 американского производства.

Отметим, что бронемашины были приобретены португальской армией в США по сниженным ценам при сокращении американского военного персонала в Европе в 1990-х годах.

M113 – основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башне, что позволяет ему производить круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов лентами по 100 штук.

30 апреля сообщалось, что Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы.

24 апреля губернатор штата Западная Вирджиния (США) Джим Джастис заявил, что Нацгвардия отправит бронетранспортеры M113 в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
"Хуже Чечни": оккупанты называют войну в Украине "самой страшной в истории", - ГУР
Португалия поможет Украине с бронетехникойПортугалия поможет Украине с бронетехникой
Новый вид мобилизации в Украине: кого могут призвать и куда отправятНовый вид мобилизации в Украине: кого могут призвать и куда отправят
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 8 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 8 мая
В РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории ДонбассаВ РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории Донбасса
225 детей погибли и более 413 получили ранения в Украине с начала вторжения РФ — Офис генпрокурора225 детей погибли и более 413 получили ранения в Украине с начала вторжения РФ — Офис генпрокурора
В Украине утвердили целевую мобилизацию для ликвидации последствий войныВ Украине утвердили целевую мобилизацию для ликвидации последствий войны
WSJ: 9 мая Путин скажет, как он хочет проиграть в УкраинеWSJ: 9 мая Путин скажет, как он хочет проиграть в Украине
«Остановимся на границе с Польшей»: в рф удивили заявлением о войне в Украине«Остановимся на границе с Польшей»: в рф удивили заявлением о войне в Украине
Просим предоставить Украине зеленый коридор в портах Восточной Европы, - Свириденко о дефиците топливаПросим предоставить Украине зеленый коридор в портах Восточной Европы, - Свириденко о дефиците топлива
Последние новости
Подгружаем последние новости