Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров M113, - СМИ

Правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113, купленных у США .

Об этом сообщает португальское издание Nascer do SOL.

Бронемашины попросил отправить Киеву Пентагон. Источник в Минобороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину 15 гусеничных БТР M113 американского производства.

Отметим, что бронемашины были приобретены португальской армией в США по сниженным ценам при сокращении американского военного персонала в Европе в 1990-х годах.

M113 – основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башне, что позволяет ему производить круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов лентами по 100 штук.

30 апреля сообщалось, что Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы.

24 апреля губернатор штата Западная Вирджиния (США) Джим Джастис заявил, что Нацгвардия отправит бронетранспортеры M113 в Украину.