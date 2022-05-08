"Хуже Чечни": оккупанты называют войну в Украине "самой страшной в истории", - ГУР

РоSSийские военные говорят с женами о парадах и ядерном оружии.

Ядерные удары, парады и возвращение домой – об этом говорят роSSийские оккупанты, которые воюют в Украине, со своими женами. Перехваченные разговоры опубликовало главное управление разведки Минобороны.

“Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории”, - говорит одна из женщин и задумывается над целесообразностью парадов: “У нас ковид, парадов не было. Пережили. А здесь такое положение. Они специально, что ли?”

Еще одна из любимых тем рашистов – ядерный апокалипсис: “Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хрен закончить. Если до 9 не закончим, то ядерным хреном их всех сжечь и пусть сдохнут все на хрен”, - говорит россиянка.

А военные жалуются на большие потери: «Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п… здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом».

Напомним, также в перехваченных разговорах роSSийские военные отмечают, что много пьянствуют и устраивают перестрелки между собой.

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