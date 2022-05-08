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2022-05-08
В Гааге состоялась акция «Последний парад Путина»
Акцию устроили демократически настроенные россияне, живущие в Нидерландах, информирует
© Avtozak
В День памяти и примирения, посвящённый погибшим во Второй мировой войне, в Гааге состоялась акция «Последний парад Путина», передает
«Путина» провели от посольства РоSSии до здания международного суда ООН. Возле суда активисты организовали «судебный процесс» над агрессором - «любителем истории», неусвоившего её уроков.
Анастасия Дэйна, ZN.ua