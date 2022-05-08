В День памяти и примирения, посвящённый погибшим во Второй мировой войне, в Гааге состоялась акция «Последний парад Путина», передает Avtozak .

«Путина» провели от посольства РоSSии до здания международного суда ООН . Возле суда активисты организовали «судебный процесс» над агрессором - «любителем истории», неусвоившего её уроков.