Португалия поможет Украине с бронетехникой

Также страна поможет нам с другими видами оружия.

Португалия поможет Украине с бронетехникой
© Wikimedia commons

Правительство Португалии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины комплект бронированной техники, чтобы помочь противостоять вторжению РоSSии, сообщает португальское издание Nascer do SOL.

В комплект входят 15 гусеничных бронеавтомобилей M113 производства США, находящихся на вооружении португальской армии почти 30 лет и на передаче которых в последние недели настаивал Вашингтон.

Вместе с тем, Португалия направит в Украину пять буксируемых гаубиц 15,5 калибра, некоторые другие виды легкого оружия и радиооборудование.

Также сообщается, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта планирует посетить Киев в конце мая.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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