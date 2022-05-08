Португалия поможет Украине с бронетехникой

Правительство Португалии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины комплект бронированной техники, чтобы помочь противостоять вторжению РоSSии, сообщает португальское издание Nascer do SOL .

В комплект входят 15 гусеничных бронеавтомобилей M113 производства США , находящихся на вооружении португальской армии почти 30 лет и на передаче которых в последние недели настаивал Вашингтон.

Вместе с тем, Португалия направит в Украину пять буксируемых гаубиц 15,5 калибра, некоторые другие виды легкого оружия и радиооборудование.