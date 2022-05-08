Новостей.COM ⇒
2022-05-08
Португалия поможет Украине с бронетехникой
Также страна поможет нам с другими видами оружия.
© Wikimedia commons
Правительство Португалии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины комплект бронированной техники, чтобы помочь противостоять вторжению РоSSии, сообщает португальское издание
В комплект входят 15 гусеничных бронеавтомобилей M113 производства США, находящихся на вооружении португальской армии почти 30 лет и на передаче которых в последние недели настаивал Вашингтон.
Вместе с тем, Португалия направит в Украину пять буксируемых гаубиц 15,5 калибра, некоторые другие виды легкого оружия и радиооборудование.
Также сообщается, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта планирует посетить Киев в конце мая.
Анастасия Дэйна, ZN.ua