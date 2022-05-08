Власти Киева призвали горожан быть осторожными: сегодня возможны провокации

Комендантский час остался без изменений – с 22:00 до 5:00.

Власти Киева призвали горожан быть осторожными: сегодня возможны провокации
Обстрел Киева 28 апреля
Фото: ГСЧС

Власти Киева призвали горожан быть особенно бдительными и осторожными 8-9 мая. Сегодня возможны провокации: только с полуночи до 10 утра воздушная тревога объявлялась четырежды.

Сообщения и действия РФ свидетельствуют о том, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Комендантский час остается таким, каким был в предыдущие дни – с 22:00 до 05:00.

В Киеве 8-9 мая будут нести усиленную службу патрули Национальной полиции и Национальной гвардии для защиты от провокаций.

"Никаких массовых публичных акций в городе не проводится и не может проводиться, поскольку город живет по законам военного положения. Я очень благодарен киевлянам: они дают правильную оценку происходящим событиям. Об этом свидетельствуют, например, поминальные дни. Мы обращались к жителям с просьбой не идти массово на кладбища и получили абсолютно нормальную, адекватную реакцию горожан. Я убежден, что и эти дни пройдут так же. Конечно, никто никого не останавливает, если кто-то захочет возложить цветы к памятникам погибших. Но повторю: мы просим и в какой-то мере требуем, чтобы не было больших скоплений людей – именно для того, чтобы не было возможностей для тех или иных провокаций на территории Киева", – сказал Николай Поворозник.

Он напомнил, что в столице действует запрет на посещение лесопосадок и лесов за пределами жилых массивов.

"Работы по разминированию, работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в местах, где были обстрелы, еще не завершены! Кроме этого, сохраняется достаточно серьезная опасность пожаров травы и леса вокруг города при разведении костров на природе", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Напомним, угроза ракетных ударов, особенно 8-9 мая, сохраняется на всей территории страны. Вчера враг ракетами нанес удар по Одессе и области.



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