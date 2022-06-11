Макрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможным

В Елисейском дворце не подтвердили информацию о возможном визите президента Франции Эммануэля Макрона в Украину на следующей неделе. Однако сообщили, что он может посетить государство после того, как Европейский Союз объявит свое решение относительно его статуса кандидата на членство в ЕС . Об этом пишет CNN .

"Мы ждем, пока Комиссия огласит вывод. Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата. Мы определим время визита в соответствии с этими параметрами", — заявил собеседник в Елисейском дворце.

Он также подчеркнул, что Макрон желает приехать в Украину тогда, когда это будет наиболее полезно для нее.