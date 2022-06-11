Макрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможным

Президент Франции, однако, планирует поехать в Молдову и Румынию, информирует ZN.ua.

Макрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможным
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

В Елисейском дворце не подтвердили информацию о возможном визите президента Франции Эммануэля Макрона в Украину на следующей неделе. Однако сообщили, что он может посетить государство после того, как Европейский Союз объявит свое решение относительно его статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом пишет CNN.

"Мы ждем, пока Комиссия огласит вывод. Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата. Мы определим время визита в соответствии с этими параметрами", — заявил собеседник в Елисейском дворце.

Он также подчеркнул, что Макрон желает приехать в Украину тогда, когда это будет наиболее полезно для нее.


Максим Царук, ZN.ua





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