В Мелитополе оккупанты заставляют детей одевать георгиевские ленты

Эти действия являются нарушением статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка.

В Мелитополе оккупанты заставляют детей одевать георгиевские ленты
Фото: Людмила Денисова / Телеграм

В захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей одевать георгиевские ленточки и учить стихи о войне.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками", - говорит Денисова.

По ее словам, педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди.

"Есть информация, что указанное совершается без согласия родителей", – подчеркивает уполномоченная по правам человека.

Эти действия являются нарушением статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает. Это прямое доказательство совершения геноцида в отношении украинского народа.

Напомним, что 5 мая директор Мелитопольского краеведческого музея подтвердила, что скифское золото из учреждения вывезли оккупанты.

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