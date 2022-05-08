"Никакое зло не уйдет от ответственности. Не сможет скрыться в бункере". Обращение президента ко Дню памяти и примирения

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Президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение по случаю Дня памяти и примирения. Черно-белый ролик записан на фоне уничтоженных россиянами жилых домов в Бородянке Киевской области.

"Может ли быть черно-белой весна? Бывает ли вечный февраль? Обесцениваются ли золотые слова? К сожалению, Украина знает ответы на эти вопросы. К сожалению, эти ответы: "Да", – сказал президент.

Каждый год 8 мая украинцы чествуют каждого, кто защищал планету от нацизма во Вторую мировую войну. Миллионы потерянных людей, миллионы причин, чтобы сказать "никогда снова".

"И не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые являются истиной далеко не для всех. В этом году мы говорим "никогда снова" иначе. Мы слышим "никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко, без восклицания, а со знаком вопроса", – сказал президент.

24 февраля слово "никогда" стерло. Расстреляли и разбомбили сотнями ракет в 4 утра. Украинцы услышали слово "опять".

РоSSия засыпала маленькую Бородянку 250-килограммовыми фугасными бомбами. Город онемел, он не может сказать "никогда снова", но там все понятно без слов. Когда-то в этом доме были стены, на них – были фото, а на фото – те, кто прошел ад войны. 50 человек, которых отправили в Германию на принудительные работы. Которые сгорели заживо, когда нацисты сожгли здесь более 100 домов. 250 бойцов, погибших во Второй мировой войне и почти 1000 жителей Бородянки, которые боролись и победили нацизм. Чтобы "никогда снова". РоSSияне убили "никогда снова", сказав "можем повторить".

"И уроды начали повторы. И города, пережившие страшную оккупацию, настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, снова увидели оккупанта и получили вторую дату оккупации в своей истории. А некоторые, как, например, Мариуполь – третью", – сказал президент.

За два года оккупации нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч человек. За два месяца оккупации РФ убила 20 тысяч.

Вновь зло вернулось. В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму, маниакальное - к деталям воспроизведения его зверств и алиби, что якобы не дают злую священную цель – повторение его преступлений. И даже попытки превзойти своего учителя, установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти и числу жертв, к которым они могут привести», – добавил он.

Это понятно всем странам, которые видели нацизм своими глазами. Все народы, которых клеймили третьим сортом, рабами, слышат заявления, поднимающие одну нацию. Нашего "never again" не хватило даже на столетие – зло упустили, оно возродилось.

"Это понимают все страны и все народы, которые поддерживают Украину. Не забыли поляки, на земле которых нацисты начали свой марш и сделали первый выстрел Второй мировой войны. Не забыли британцы, как нацисты стирали с лица земли Ковентри, который бомбили 41 раз. Они помнят, как Лондон бомбили 57 ночей подряд, и видели, как прилетают крылатые ракеты в Николаев, Краматорск, Чернигов. Помнят Орадур-сюр-Глан, где эсэсовцы сожгли живьем полтысячи женщин и детей, видели, что сделали в Буче, Ирпене, Бородянке, Тростянце. Не сдаются и выходят на многотысячные мирные акции", – продолжил Зеленский.

Также это не забыли чехи, в которых менее, чем за сутки нацисты уничтожили Лидице, оставив от поселка пепелище. Они видели, как уничтожили Попасную. От нее не осталось даже пепелища. Не забыли греки, пережившие массовые убийства и расстрелы, блокады и голод. Об этом помнят американцы, сражавшиеся со злом на два фронта.

"И все мы вместе проходим новые, не менее сложные битвы. Это помнят все, кто пережил Холокост – как один народ может сильно ненавидеть другой. Это не забыли литовцы, латвийцы, эстонцы, датчане, грузины, армяне, бельгийцы, норвежцы и многие другие". Все, кто пострадал от нацизма на своей земле и победил в составе Антигитлеровской коалиции", – добавил Зеленский.

Но есть и те, кто пережил эти преступления, сегодня осквернил память о подвиге. Тот, кто разрешил со своей земли обстреливать города Украины. Кто плюнул в лицо своему Бессмертному полку, поставив рядом с ним палачей из Бучи. Но всякое зло всегда заканчивается одинаково – оно заканчивается.

"Дорогие украинцы! Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся всем, кто защищал родную землю и мир от нацизма. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу... Они погибли, чтобы мы знали об этом из книг, не из собственного опыта. Но случилось иначе. Это несправедливо - перед ними всеми. Но правда победит, и мы все преодолеем. И доказательство этому называется "Верфольф". Это прежняя ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от него осталось - несколько камней. Руины. Развалины того, кто считал себя непобедимым. Это указатель всем нам и будущим поколениям.То, за что боролись наши предки. И доказали – ни одно зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не останется камня на камне. Тогда мы все преодолеем, и знаем это точно, потому что все наши военные и люди - потомки победивших нацизм. Тогда - победят снова. Снова будет мир. Наконец снова. Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, длится 8 мая, но точно кончится, и ее растопит украинское Солнце. И родные и любимые, друзья и близкие будут рядом снова. И над временно оккупированными городами и селами наш флаг развевается. И мы соберемся вместе. Наконец-то снова. И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. Наконец-то снова. За это сражались наши предки. Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму. Вечная память всем, кто погиб во время Второй мировой войны», – подытожил обращение глава государства.

Напомним, в этом году из-за развязанной россиянами войны в Украине нет массовых мероприятий на 8 и 9 мая. Украинцы в эти дни должны быть особенно внимательны и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.