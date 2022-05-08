Почти 200 сбитых самолетов и плюс 400 трупов: обновленные данные по потерям РоSSии на войне
В воскресенье, 8 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили около 25 500 роSSийских оккупантов за все время ведения полномасштабной войны с 24 февраля. За минувшие сутки было ликвидировано 400 захватчиков, информирует
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем строительстве в Facebook.
Также понесла значительные потери и вражеская военная техника. За минувшие сутки украинские защитники уничтожили: 8 танков, 28 боевых бронированных машин, 7 РСЗО, 2 средства ПВО, 1 вертолет, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 27 автомобильной техники и цистерн с ГСМ, 1 корабль, 1 специальную технику и 2 крылатые ракеты.
В целом за все время войны с 24 февраля ВСУ разгромили:
- танки - 1 130 единиц,
- боевые бронированные машины - 2 741,
- артиллерийские системы – 509,
- РСЗО - 179,
- средства ПВО – 86,
- самолеты – 199,
- вертолеты - 156,
- автомобильная техника и автоцистерны - 1 961,
- корабли /катера - 12,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360,
- специальная техника - 39,
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крылатые ракеты – 92.
Как отметил Генштаб, за прошедшие сутки самые большие потери рашистов зафиксированы на Новопавловском направлении.