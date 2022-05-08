Почти 200 сбитых самолетов и плюс 400 трупов: обновленные данные по потерям РоSSии на войне

В воскресенье, 8 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили около 25 500 роSSийских оккупантов за все время ведения полномасштабной войны с 24 февраля. За минувшие сутки было ликвидировано 400 захватчиков, информирует Апостроф .

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем строительстве в Facebook.

Также понесла значительные потери и вражеская военная техника. За минувшие сутки украинские защитники уничтожили: 8 танков, 28 боевых бронированных машин, 7 РСЗО, 2 средства ПВО, 1 вертолет, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 27 автомобильной техники и цистерн с ГСМ, 1 корабль, 1 специальную технику и 2 крылатые ракеты.

В целом за все время войны с 24 февраля ВСУ разгромили:

танки - 1 130 единиц,

боевые бронированные машины - 2 741,

артиллерийские системы – 509,

РСЗО - 179,

средства ПВО – 86,

самолеты – 199,

вертолеты - 156,

автомобильная техника и автоцистерны - 1 961,

корабли /катера - 12,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360,

специальная техника - 39,

крылатые ракеты – 92.

Как отметил Генштаб, за прошедшие сутки самые большие потери рашистов зафиксированы на Новопавловском направлении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua