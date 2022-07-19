У ЗМІ потрапила чернетка нового санкційного пакету ЄС проти Росії, позначеного як "шостий плюс"

Чернетка нового списку санкцій ЄС, до якого, зокрема, потрапили високопосадовці, російські актори та провладний байкер-клуб «Нічні вовки» Залдостанов, опублікував EUObserver .

З опублікованого проекту стало відомо, що під санкції підпадуть:

перший віце-прем'єр Росії Андрій Білоусов (у документі йдеться, що «наступного дня після вторгнення він був присутній на нараді в Кремлі і переконував російських олігархів, які зібралися там, продовжити співпрацю з підсанкціонними російськими банками»),

мер Москви Сергій Собянін (його в ЄС вважають близьким до Путіна)

двоє народних артистів Росії – Сергій Безруков та Володимир Машков.

Крім того, у списку санкцій

- Президент відділення «Європа» клубу «Нічні вовки» Йозеф Хамбалек та голова клубу Олександр Залдостанов;

— Родичі та наближені «російських олігархів», які раніше потрапили під санкції, зокрема двоюрідний брат Олега Дерипаскі Павло Єзубов;

У списку є й ті, кого влада РФ призначила керувати окупованими українськими містами. Загалом санкції торкнуться 47 фізичних та дев'ять юридичних осіб.

У пакет «шостий плюс» включено також «Сбербанк» - із блокуючими санкціями.

Крім того, санкційний пакет забороняє купівлю російського золота.

З поганих новин: пакет «шостий плюс» уточнює, що постачання продовольства та сільгосппродукції під санкції не потрапляє. З-під санкцій також виведуть транзакції санкційних банків, пов'язані з продовольством.

Нагадаємо, як писала газета Guardian , дипломати називають цей пакет "шостим плюс". Це підтверджують і джерела у дипломатичних колах: пакет скоріше доповнює вже запроваджені санкції.

Крім того, коментував цей пакет і голова дипломатії ЄС.

«Зараз, коли війна затягується, а ціни на енергоносії зростають, люди в Європі та інших країнах задаються питанням, чи ці санкції працюють і/або не надто великі їхні побічні ефекти. Ми не применшуємо різні проблеми, які можуть виникнути, зокрема спроби обійти обмежувальні заходи, але санкції залишаються важливим політичним інструментом», – написав Жозеп Боррель у своєму блозі на сторінці Європейського Союзу.

За словами Борреля, після санкцій 2014 року в сільськогосподарському секторі Росія навчилася адаптуватися, але зараз "імпортозамінити" високотехнологічну продукцію, на яку запроваджено обмеження, буде набагато складніше.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Європі не варто послаблювати санкції проти Росії, а навпаки – варто піти на "детоксикацію" від російських енергоносіїв навіть попри зростання цін та незручності для самих європейців.

Як відомо, шостий пакет санкцій, затверджений 2 червня після дуже довгих консультацій, виявився досить болючим для РФ . Зокрема, до нього було включено ембарго на російську нафту, хоч і з відстрочкою, а також деякими винятками.

Однак одночасно ЄС без попередження послабив уже прийнятий пакет. Зокрема звідти зникло обмеження хмарних технологій.