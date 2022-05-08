«Несмотря на визит главы ВОЗ в Украину, министр здоровья РФ продолжает занимать высокую должность в организации» — эксперт

Визит в Украину генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреесуса должен изменить его личное и организации в целом отношение к войне в Украине, которое до этого было только в контексте выражения обеспокоенности, считает соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), экс-замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

«Время упомянуть несколько фактов: РоSSийская Федерация, член ВОЗ, систематически и намеренно разрушает систему здравоохранения Украины, другого члена ВОЗ. По нашему подсчету, 158 медицинских учреждений подверглись атакам с начала большого вторжения, по меньшей мере 16 медиков погибли, а 40 были ранены», - отметил он и подчеркнул, что РоSSия, несмотря на свои преступные действия, остается полноправным членом ВОЗ с правом голоса и другими привилегиями, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко продолжает занимать высокую позицию члена Исполнительного комитета ВОЗ, в который также входит министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Ковтонюк отметил, что ВОЗ смогла назвать войну в Украине войной только на 42-й день после вторжения. При этом сам Гебреесус еще недавно считал внимание к войне в центре Европы слишком большим и следствием расизма, ведь в войне воюют белые люди.

«В международный день здоровья 7 апреля организация решила устроить глобальную кампанию, привлечь внимание мира не к Украине, а к климату. Сейчас риторика генерального директора меняется. Но на 72-й день войны риторики уже мало. Надеюсь, впечатления от увиденного и услышанного в Украине приведут к тому, что господин Гебреес и ВОЗ начнут действовать», - добавил эксперт.