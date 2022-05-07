WSJ: 9 мая Путин скажет, как он хочет проиграть в Украине

Кремль хотел бы потерпеть сокрушительное поражение от армии НАТО, а не чтобы ВСУ унизительно разбили роSSийскую армию, информирует ZN.ua.

WSJ: 9 мая Путин скажет, как он хочет проиграть в Украине
© unsplash/fu_psi

Из всех ставок, которые сделал Владимир Путин, сыграла только одна. Его доходы от продажи газа и нефти до сих пор остаются неприкосновенными. Они даже увеличиваются из-за подорожания энергоносителей.

Его же величайшим просчетом было считать, что украинцы не будут обороняться. Считать так было глупо после двух революций в Украине, сотни тысяч участников которых мобилизовались, чтобы защитить свою страну от политического доминирования РоSSии. Путин говорил себе, что все эти протесты не настоящие. И их якобы организовали и профинансировали иностранцы. То же самое он говорит себе и о протестах в РоSSии, пишет Wall Street Journal.


Лесь Димань, ZN.ua

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