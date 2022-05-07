Шесть ракет прилетели по Одессе, в воздух поднялись столбы черного дыма: куда пришлись удары

Шесть ракет прилетели по Одессе, в воздух поднялись столбы черного дыма: куда пришлись удары

Стало известно, куда попали ракеты роSSийских оккупантов во время сегодняшнего обстрела Одессы.

Подробности озвучила руководитель пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк. Днем в субботу, 7 мая, роSSийские военные выпустили по Одессе 6 ракет при помощи стратегической авиации.

4 снаряда попали в гражданское предприятия в одном из жилых районов украинского города. В результате разгорелся сильный пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются спасатели.

Еще две ракеты попали во взлетно-посадочную полосу, которая уже была уничтожена в результате предыдущих ударов.

Гуменюк добавила, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук так прокомментировал атаку россиян:

«Враг ударил по Одессе. Враг снова показал свой цинизм, подлость – и несколько ракет прилетели».

В свою очередь, местное издание «Думская» сообщает, что предприятием, которое обстреляли россияне, оказался цех по производству мебели. Лакокрасочные материалы, которые использовались на производстве, стали причиной особо сильного пожара с густым черным дымом, который заметен из разных районов города.

Отметим, что ранее украинцы публиковали в соцсетях кадры, на которых можно было видеть подлет роSSийских ракет к Одессе, а позже последствия ударов по городу.


Дарья Волкова, politeka.net

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