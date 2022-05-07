"Вернись живым" за сутки собрали 30 млн гривен на "самолетик" для армии

Сбор средств объявлен на современный комплекс PD-2 украинского производства, состоящий из двух беспилотников и автомобиля .

Фонд "Вернись живым" собрал 30 млн гривен за сутки с помощью инициативы "IТ-сообщество, купим армии "самолетик"?". В 9 утра 7 мая сбор средств уже завершен.

Благотворители совершили 16 501 транзакцию. Некоторые делали несколько оплат, поэтому фактически людей, ссделавших переводы, меньше, сообщили в фонде.

Самый большой донат – 150 000 гривен, самый маленький – гривна. В среднем переводили по 2000 гривен.

"Все оплаты шли сразу на счет фонда Вернись Живым", - отметили организаторы инициативы.

Сбор средств был объявлен на современный комплекс PD-2 украинского производства, состоящий из двух беспилотников и автомобиля. Он оснащен тепловизионными камерами. Применяется для воздушной разведки и боевого применения как носитель бомбовой нагрузки. Такого в армии еще никто не закупал.

Фото: dou.ua

Подробно о работе "Вернись живым" читайте в интервью с руководителем фандрайзинга фонда Олегом Карпенко: "В первые дни войны мы выкупили все, что было возможно: квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции".