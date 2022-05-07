"Вернись живым" за сутки собрали 30 млн гривен на "самолетик" для армии

Сбор средств объявлен на современный комплекс PD-2 украинского производства, состоящий из двух беспилотников и автомобиля.

Фонд "Вернись живым" собрал 30 млн гривен за сутки с помощью инициативы "IТ-сообщество, купим армии "самолетик"?". В 9 утра 7 мая сбор средств уже завершен.

Благотворители совершили 16 501 транзакцию. Некоторые делали несколько оплат, поэтому фактически людей, ссделавших переводы, меньше, сообщили в фонде.

Самый большой донат – 150 000 гривен, самый маленький – гривна. В среднем переводили по 2000 гривен.

"Все оплаты шли сразу на счет фонда Вернись Живым", - отметили организаторы инициативы.

Сбор средств был объявлен на современный комплекс PD-2 украинского производства, состоящий из двух беспилотников и автомобиля. Он оснащен тепловизионными камерами. Применяется для воздушной разведки и боевого применения как носитель бомбовой нагрузки. Такого в армии еще никто не закупал.

Фото: dou.ua

Подробно о работе "Вернись живым" читайте в интервью с руководителем фандрайзинга фонда Олегом Карпенко: "В первые дни войны мы выкупили все, что было возможно: квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РФ незаконно мобилизует крымчан в ряды роSSийской армии на войну против УкраиныРФ незаконно мобилизует крымчан в ряды роSSийской армии на войну против Украины
Знаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для УкраиныЗнаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для Украины
За сутки украинские военные уничтожили как минимум 14 вражеских беспилотниковЗа сутки украинские военные уничтожили как минимум 14 вражеских беспилотников
За минувшие сутки оккупанты 16 раз обстреляли Луганскую область, погибли два человека — глава ОВАЗа минувшие сутки оккупанты 16 раз обстреляли Луганскую область, погибли два человека — глава ОВА
Войска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – ГенштабВойска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – Генштаб
Армии РФ не удается "компенсировать" потери личного состава за счет контрактников — СБУАрмии РФ не удается "компенсировать" потери личного состава за счет контрактников — СБУ
Враг в сутки обстрелял восемь областей, – ГенштабВраг в сутки обстрелял восемь областей, – Генштаб
За сутки оккупанты потеряли еще 300 солдатЗа сутки оккупанты потеряли еще 300 солдат
За минувшие сутки оккупанты 34 раза ударили по жилым районам Луганской области, есть погибшие и раненые — глава ОВАЗа минувшие сутки оккупанты 34 раза ударили по жилым районам Луганской области, есть погибшие и раненые — глава ОВА
Войска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — НацполицияВойска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
Последние новости
Подгружаем последние новости