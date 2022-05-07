Офицеров оккупантов снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе, - ГУР

В ГУР был опубликован список этих офицеров.

Офицеров оккупантов снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе, - ГУР
Фото: АЗОВ

РоSSийских офицеров снимают с боевых позиций для охраны так называемого парада, который планируется провести 9 мая в разрушенном оккупантами Мариуполе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. РоSSийские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка оставить боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", - говорится в сообщении.

Отметим, что 71-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии дислоцируется в станице Калиновской (Чеченская республика РФ).

В ГУР был опубликован список командного состава полка. Список можно увидеть по ссылке.

Напомним, что 6 мая из Мариуполя были депортированы 373 человека, находившихся в фильтрационном лагере в поселке Безименное.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что возможная ликвидация роSSийскими оккупантами украинских военных и гражданских, остающихся на территории завода Азовсталь в Мариуполе, может поставить точку на переговорах с РФ.

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