Мог высадить десант в Бессарабии: что известно об уничтоженном корыте оккупантов

В сети активно обсуждается новый успех ВСУ на острове Змеином.

Событие прокомментировал украинский политолог Юрий Романенко, отметив важность попадания:

"Вот вчера наши с Байрактара ударили по такому корыту. ( The Serna class, Russian designation Project 11770 (Десантний катер проекта11770 «Серна»)

Оно предназначено для перевозки десанта. С его помощью могут высадить десант в Бессарабии, но говорят, что привез на Змеиный "Тор", который Байрактарами тоже уничтожили. Нептун на такое корыто тратить жалко, потому русские используют их для перевозки на остров Змеиный технику и живую силу. Вообще, на Змеином оркам не позавидуешь их там расстреливают как в тире. Змеиный - это вторая Чернобаевка, куда оркотня прибывает, чтобы гарантировано сдохнуть".