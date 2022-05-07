Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют оружие у роSSийских военных — аудиоперехват СБУ

Кадыровцы настолько увлеклись мародерством, что воруют даже у роSSийских военных. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ .

Так, один из вражеских захватчиков, стоящий на Херсонщине, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

«Приехали, мол, помолиться: «пусти, братан, мы свои, на разведке». Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», – жалуется роSSийский захватчик.

За утрату оружия оккупанта отправили копать окопы. Но позже выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что захватчику дали 2 дня на поиски.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – объясняет оккупант.