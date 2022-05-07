Новым пресс-секретарем Белого дома впервые станет темнокожая представительница ЛГБТ

44-летняя Карин Жан-Пьер назначена новым пресс-секретарем Белого дома. На этом посту в конце будущей недели она сменит Джен Псаки, которая работала там с 2020 года, сообщает ВВС .

Жан-Пьер станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТКИА-сообщества на посту пресс-секретаря администрации президента США . До этого она работала первой заместительницей Псаки. Более 20 лет её карьеры связаны с Демократической партией США . Также она занимала должность одного из директоров по политике в администрации Барака Обамы.