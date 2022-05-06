На Ровенщине изменят границы комендантского часа и восстановят таблички с названиями населенных пунктов, - Коваль

Также в области продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита.

На Ровенщине с 10 мая изменят границы комендантского часа.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Тепер вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 5.00.

Совет обороны области разрешил с 7 мая продлить время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания – с 11.00 до 21.00.

"По просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог восстанавливаем дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области и названия населенных пунктов на государственных автодорогах, но только в Дубенском и Ровенском районах", - отметил Коваль.