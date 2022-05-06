На Ровенщине изменят границы комендантского часа и восстановят таблички с названиями населенных пунктов, - Коваль

Также в области продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита.

На Ровенщине изменят границы комендантского часа и восстановят таблички с названиями населенных пунктов, - Коваль
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

На Ровенщине с 10 мая изменят границы комендантского часа.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Тепер вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 5.00.

Совет обороны области разрешил с 7 мая продлить время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания – с 11.00 до 21.00.

"По просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог восстанавливаем дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области и названия населенных пунктов на государственных автодорогах, но только в Дубенском и Ровенском районах", - отметил Коваль.

Напомним, в Киеве и области не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая. А в Запорожье ввели комендантский час на полтора суток.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВАВо всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВА
В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»
Войска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – ГенштабВойска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – Генштаб
Потушить не могут часами: в оккупированной Макеевке в "ДНР" прогремел мощный взрыв на нефтебазе
Оккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватитьОккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватить
РоSSийские самолет-разведчик нарушил границы ГерманииРоSSийские самолет-разведчик нарушил границы Германии
Войска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — НацполицияВойска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
На Харьковщине изменили время комендантский часа: глава ОГА назвал новые срокиНа Харьковщине изменили время комендантский часа: глава ОГА назвал новые сроки
Зеленский четыре часа говорил с Пелоси о ленд-лизе, макрофинансовой помощи и санкциях.Зеленский четыре часа говорил с Пелоси о ленд-лизе, макрофинансовой помощи и санкциях.
РоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – ГенштабРоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости