Таємні переговори про виведення бійців із «Азовсталі» вів депутат Ковальов, який має зв’язки в ФСБ – CNN

Росіяни обіцяли захисникам «Азовсталі» хороші умови утримання у полоні, інформує ZN.ua.

Таємні переговори про виведення бійців із «Азовсталі» вів депутат Ковальов, який має зв’язки в ФСБ – CNN
© CNN

Проросійський народний депутат з групи «Довіра» Олександр Ковальов завдяки своїм контактам в ФСБ зміг вести таємні переговори з росіянами про евакуацію захисників Маріуполя з «Азовсталі» в оточеному на той час Маріуполі. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Cаме Ковальов став першим, кому вдалося в'їхати до оточеного Маріуполя та вести кілька раундів переговорів. На це він отримав дозвіл від керівника ГУР МО Кирило Буданов, який, однак, спочатку не вірив у успіх.

«До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити», – каже депутат.

25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку на окуповану частину України, отримавши секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку від Буданова. Журналістам передали відео Ковальова, яке він записав із машини в Маріуполі. Видання перевірило метадані файлів і підтверджує, що дата ролика збігається з датою поїздки, а відео автентичне і справді зняте там.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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