Смерть Ковальова: журналісти вважають ймовірною причиною вбивства розборки за зерно

Російські медіа повідомляють, що колаборанта вбили з його ж зброї, інформує ZN.ua.

Смерть Ковальова: журналісти вважають ймовірною причиною вбивства розборки за зерно
© Слуга народу - Ковальов Олексій - Округ 186/facebook

Російські Telegram-канали Baza та Astra підтверджують убивство в Херсонській області депутата Верховної Ради України, зрадника Олексія Ковальова.

За їхніми даними, тіло колаборанта з вогнепальним пораненням у голову знайшли у його будинку у місті Гола Пристань. Уточнюється, що Ковальова було вбито з помпової рушниці зареєстрованої на його ім'я.

У свою чергу український журналіст Денис Казанський висунув версію, що Ковальова могли вбити під час розборок через зерно, вивезенням якого в Росію займався колаборантом.

«Зрозуміло, що все спишуть на українських партизан, але цілком можливо, що Ковальова замочили просто під час місцевих розборок за зерно. На окупованій території зараз панують мародерство та грабунки. У фермерів відбирають урожаї, окупаційна влада фактично перетворилася на ОЗУ. Нещодавно росіяни заарештували за розбій заступника гауляйтера Нової Каховки Віталія Єфименка. Він займався пограбуванням місцевих бізнесменів. Цілком ймовірно, що за аналогічні справи прикынчили і Ковальова», - пише Казанський, вказуючи, що до війни в Україні у Ковальова склалася непогана кар'єра, але він вирішив усе кинути на користь Росії.

«Здавалося, вже й мавпа зрозуміла б, що зв'язуватися з Росією згубно і небезпечно. Все одно замочать – не диверсанти, то свої. Але ны. Ненавчені спокушаються на обіцянки наживи і один за одним вирушають у пекло», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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