На майно депутата-зрадника Олексія Ковальова накладено арешт

Серед арештованого майна є і український телеканал «4 канал»

На майно депутата-зрадника Олексія Ковальова накладено арешт
Нардеп Ковальов
© Слуга народу - Ковальов Олексій - Округ 186/facebook

Cуд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави – передає прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

За інформацією слідства, однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» - український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».

У Державному бюро розслідувань нагадують, що бюро відкрило кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - «уряді Херсонської області».

Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.

6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру.


Артем Руденко, ZN.ua





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