В СБУ подтвердили, что в ходе спецоперации захватили в плен 11 вражеских снайперов.

В ходе специальной операции Службы безопасности Украины в Харьковской области наши силовики взяли в плен 11 роSSийских снайперов, которые занимались обстрелами украинских позиций. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Сообщается, что захваченные вражеские снайперы входили в состав так называемого "115 полка ДНР", обстреливавшего украинские позиции.

"В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 роSSийских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", который обстреливал украинские позиции", - заявил Артем Дехтяренко.

Также сообщается, что СБУ установила личность военного преступника, который командовал группировкой противника во время силового захвата Запорожской атомной электростанции. Командир этой группировки оказался заместителем начальника главного управления федеральной службы войск нацгвардии рф по краснодарскому краю.