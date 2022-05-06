"Спецоперация" СБУ: на Харьковщине захватили в плен 11 роSSийских снайперов

сбу, военные, скрин

В СБУ подтвердили, что в ходе спецоперации захватили в плен 11 вражеских снайперов.

В ходе специальной операции Службы безопасности Украины в Харьковской области наши силовики взяли в плен 11 роSSийских снайперов, которые занимались обстрелами украинских позиций. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Сообщается, что захваченные вражеские снайперы входили в состав так называемого "115 полка ДНР", обстреливавшего украинские позиции.

"В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 роSSийских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", который обстреливал украинские позиции", - заявил Артем Дехтяренко.

снайпер

Также сообщается, что СБУ установила личность военного преступника, который командовал группировкой противника во время силового захвата Запорожской атомной электростанции. Командир этой группировки оказался заместителем начальника главного управления федеральной службы войск нацгвардии рф по краснодарскому краю.

Отметим, что с начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов.


Галина Струс, politeka.net

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