Украина вынуждена эксгумировать и хранить тела умерших оккупантов в соответствии с постановлением Кабмина. Только из Харькова уничтоженных роSSийских военных отгружают вагонами, поскольку потери врага ежедневно увеличиваются, информирует Апостроф .

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Страна-террорист РоSSия отказывается вести переговоры по поводу своих убитых солдат - их оставляют разлагаться в украинской земле. РоSSияне выполняют приказ минобороны РФ о захоронении мертвых роSSийских военных в братских могилах, а когда это невозможно – уничтожение их тел любым доступным на поле боя способом.

В то же время Кабинетом Министров Украины установлен порядок об осуществлении их поиска, эксгумации и хранения до момента передачи останков представителям "противной воюющей стороны".

Военные журналисты наблюдали, как происходит процесс отгрузки мертвых оккупантов в Харькове и вокруг него, в районах активных боевых действий.