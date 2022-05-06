Из Харькова уничтоженных оккупантов отгружают целыми вагонами: фотофакт

Украина вынуждена эксгумировать и хранить тела умерших оккупантов в соответствии с постановлением Кабмина. Только из Харькова уничтоженных роSSийских военных отгружают вагонами, поскольку потери врага ежедневно увеличиваются, информирует Апостроф.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Страна-террорист РоSSия отказывается вести переговоры по поводу своих убитых солдат - их оставляют разлагаться в украинской земле. РоSSияне выполняют приказ минобороны РФ о захоронении мертвых роSSийских военных в братских могилах, а когда это невозможно – уничтожение их тел любым доступным на поле боя способом.

В то же время Кабинетом Министров Украины установлен порядок об осуществлении их поиска, эксгумации и хранения до момента передачи останков представителям "противной воюющей стороны".

Военные журналисты наблюдали, как происходит процесс отгрузки мертвых оккупантов в Харькове и вокруг него, в районах активных боевых действий.


Лиза Бровко, Апостроф

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