Генерал Павлюк высказался о повторном наступлении россиян на Киев: "Просчитываем и готовимся"

Генерал Павлюк высказался о повторном наступлении россиян на Киев: "Просчитываем и готовимся"

Генерал-лейтенант ВСУ, Герой Украины, бывший командующий Объединенных сил, а ныне глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о повторном наступлении рашистов на Киев.

Своим мнением он поделился изданию Укринформ.

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах россии остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать россия, сердце Украины - Киев будет под прицелом.

Киев, ракетный удар

Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к различным возможным сценариям действий противника", - говорит Павлюк.

Также генерал добавил, что мобилизация в рф и без того существует-скрытая:

"Если она будет объявлена, это будет означать, что снова огромный ресурс будет брошен на Украину – без опыта, без подготовки, но массово будут отправлять сюда россиян. Готовимся и к этому, и это не исключено".

Киев, храм, колокольня


Алексей Ионов, politeka.net

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