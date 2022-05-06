СБУ взяла в плен 11 роSSийских снайперов, обстреливавших украинские позиции
Также задержан агент спецслужб РФ, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ, информирует
С начала вторжения РФ в Украину СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов. Служба безопасности ежедневно проводит спецоперации по всей Украине, чтобы защитить государство и его граждан от влияния агрессора,
В частности, в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 роSSийских снайперов, обстреливавших украинские позиции.
Также, в Хмельницкой области военная контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.
«В Житомирской области задержан агент спецслужб РФ, который собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВСУ», - говорится в сообщении.
В Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен глава одной из городских рад, его заместитель и местный депутат. А в Киевской области задержаны еще два коллаборанта, которые способствовали «расквартированию» агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.
«Спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных», - заверили в СБУ.