С начала вторжения РФ в Украину СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов. Служба безопасности ежедневно проводит спецоперации по всей Украине, чтобы защитить государство и его граждан от влияния агрессора, сообщает пресс-служба СБУ .

В частности, в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 роSSийских снайперов, обстреливавших украинские позиции.

Также, в Хмельницкой области военная контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

«В Житомирской области задержан агент спецслужб РФ , который собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВСУ», - говорится в сообщении.

В Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен глава одной из городских рад, его заместитель и местный депутат. А в Киевской области задержаны еще два коллаборанта, которые способствовали «расквартированию» агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.