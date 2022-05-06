Партнерские спецслужбы свидетельствуют, что РоSSия может объявить полноценную войну 9 мая, – Шмигаль

Украина будет бороться до полной победы над оккупантом.

По данным партнерских спецслужб, РоSSия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"Такие разговоры, мы понимаем, что есть такие возможности, обсуждают в высшем политическом руководстве. Случится ли это – будем смотреть", – заявил он.

Шмигаль добавил, что в случае осуществления такого сценария это станет еще одним подтверждением того, что РФ объявила войну цивилизованному демократическому миру.

"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю. В любом случае, мы будем бороться до полной победы над оккупантом", - подчеркнул он.

РоSSия с 24 февраля ведет полномасштабную войну против Украины, называя это "спецоперацией". В то же время, общей мобилизации населения на войну против украинцев кремль еще не объявлял.

В МВД считают, что 9 мая, в "сакральную" дату, Путин может объявить аннексию временно оккупированных областей Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской.

Разведка Великобритании считает, что восстановление усилий РоSSии по захвату Азовстали и завершение захвата Мариуполя связано с грядущим празднованием 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

Украинское Минобороны не исключает, что РоSSия, если не добьется успехов до сакральной даты 9 мая, придумает их сама. В то же время, украинские защитники не исключают возможности усиления роSSийских провокаций.