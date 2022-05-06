РоSSия Путина не выиграет войну против Украины – Шольц

Шольц подтвердил солидарность правительства Германии с Украиной, информирует ZN.ua.

РоSSия Путина не выиграет войну против Украины – Шольц
© Фокус

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну РоSSии против Украины величайшей катастрофой современности.

"Агрессия РоSSии против Украины является величайшей катастрофой нашего времени", - сказал он на мероприятии ?bersee-Club Hamburg в пятницу, передает BILD. "Мир после этой войны агрессии и разрушений не будет таким, как прежде. Он уже не такой".

"Жестокая война РоSSии с целью агрессии и уничтожения" знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны, заявил Шольц. Президент РоSSии Владимир Путин и его режим в то же время "сделают перерыв в цивилизованном развитии", добавил Шольц, подчеркнул, что нападение на Украину стало "умышленным выходом из мирового сообщества, который лишь немногие считали возможным в 21 веке".

“Рациональная логика затрат и выгод исчерпывает себя когда иррациональные субъекты в идеологическом заблуждении бросают идею сотрудничества на ветер", - анализирует Шольц. "Именно это сейчас и произошло".

Он отметил, что путинская "империалистическая и реваншистская идеология роSSийской мощи и роSSийского величия значила для роSSийского президента больше, чем благополучие его собственного народа".

Шольц подтвердил солидарность правительства Германии с Украиной. "Мы оказываем Украине всю поддержку, которую можем предоставить и в то же время несем за нее ответственность”, - сказал он”, “Включая оружие, чтобы Украина могла защитить себя”.

"На фоне нашей немецкой истории, с одной стороны, это не является чем-то само собой разумеющимся, но с другой стороны, это также логично", - добавил канцлер Германии.

"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины - и он не выиграет эту войну", - подчеркнул Шольц. "Если Путину это сойдет с рук, то возникнет угроза международного безвластия. Только по этой причине нельзя допустить, чтобы РоSSия взяла верх".


Александр Хребет, ZN.ua

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