Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВА

Силами специалистов была восстановлена централизованная подача воды во всех 123 населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.

По словам Павлюка, все населенные пункты, которые ранее не имели доступа к воде, обеспечены водоснабжением в полном объеме, информирует Апостроф.

"На сегодняшний день во всех 123 населенных пунктах области полностью восстановлено централизованное водоснабжение, где эта услуга отсутствовала", – отметил он.

В то же время, в Гостомеле продолжаются локальные восстановительные работы.

"Остаются точечные ремонтные работы по подключению водоснабжения в пгт Гостомель", – сообщил Павлюк.

Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, около 500 населенных пунктов Киевской области уже имеют постоянное электроснабжение.


Иван Троянов, Апостроф

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