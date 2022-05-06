Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВА
Силами специалистов была восстановлена централизованная подача воды во всех 123 населенных пунктах Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.
По словам Павлюка, все населенные пункты, которые ранее не имели доступа к воде, обеспечены водоснабжением в полном объеме, информирует
"На сегодняшний день во всех 123 населенных пунктах области полностью восстановлено централизованное водоснабжение, где эта услуга отсутствовала", – отметил он.
В то же время, в Гостомеле продолжаются локальные восстановительные работы.
"Остаются точечные ремонтные работы по подключению водоснабжения в пгт Гостомель", – сообщил Павлюк.
Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, около 500 населенных пунктов Киевской области уже имеют постоянное электроснабжение.