ЗСУ вдарили по пунктах управління ворога та рознесли понтонну переправу – Генштаб

Українські військові упродовж 10 вересня успішно відбили ворожий наступ на кількох напрямках на Донеччині та завдали ударів по опорних пунктах і понтонній переправі окупантів, повідомляють у Генштабі.

Загарбники невдало намагалися просунутися в районі Соснівки, Майорська, Миколаївки Другої, Зайцевого, Веселої Долини, Бахмута, Первомайського та Новомихайлівки.

ЗСУ ж у рамках розпочатого контрнаступу продовжують звільняти міста і села у Харківській області та на півдні України. Назви деокупованих населених пунктів назвуть згодом, щоб не наражати наших військових на небезпеку.

Авіація ЗСУ протягом доби здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та місцях скупчення живої сили і техніки окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили безпілотник і збили ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпроптровщини.

Ракетні війська та артилерія завдали ударів по двох пунктах управління, ворожій понтонній переправі та восьми районах зосередження живої сили та військової техніки.