Лисичанськ потерпає від авіаударів, окупанти закріпилися в кількох населених пунктах Луганської області — голова ОВА

Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському Луганської області. Також в Лисичанську знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.

«Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо», - повідомляє голова ОВА.

Гайдай також додав, що на території багатопрофільної лікарні у Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

Після відведення підрозділів українських військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

«Наостанок росіяни здійснили обстріл «Азоту» та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ», - повідомив Гайдай.

Крім того, за словами голови ОВА, зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.