ЗСУ завдали ударів по командних пунктах Росгвардії та артилерійської бригади росіян – ОК «Південь»
За добу підтверджено ліквідацію майже 40 росіян лише на південній ділянці фронту
На півдні ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російської окупаційної армії. Минулої доби два дуже влучні удари завдала українська авіація. Про це повідомило Оперативне командування
«Нашими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу. Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».
Підтверджені втрати противника – 38 військовослужбовців, чотири гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та п’ять одиниць авотехніки. Знищено два склади боєприпасів на Херсонщині.
Додамо, що, згідно з
В ОК «Південь» додають, що в Чорному морі напоготові два великі десантні кораблі та два ракетні кораблі, заряджені 16 «Калібрами».