ЗСУ завдали ударів по командних пунктах Росгвардії та артилерійської бригади росіян – ОК «Південь»

На півдні ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російської окупаційної армії. Минулої доби два дуже влучні удари завдала українська авіація. Про це повідомило Оперативне командування «Південь» .

«Нашими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу. Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Підтверджені втрати противника – 38 військовослужбовців, чотири гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та п’ять одиниць авотехніки. Знищено два склади боєприпасів на Херсонщині.

Додамо, що, згідно з повідомленням радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя, пункт Розгвардії, по якому завдано удару, був у місті Херсон.

В ОК «Південь» додають, що в Чорному морі напоготові два великі десантні кораблі та два ракетні кораблі, заряджені 16 «Калібрами».