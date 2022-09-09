ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління і 28 об'єктах зосередження російських військ – Генштаб

Обстрілів також зазнали, зокрема, ворожі склади боєприпасів і понтонна переправа, інформує ZN.ua.

ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління і 28 об'єктах зосередження російських військ – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські ракетні й артилерійські підрозділи протягом доби атакували три пункти управління російської армії, 28 об’єктів скупчення особового складу й бойової техніки окупантів, а також їхню понтонну переправу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Під обстріли наших захисників потрапили склади боєприпасів РФ і вогневі позиції ворожої артилерії. Генштаб ще уточнює втрати агресора.

Тим часом українська авіація завдала більше десяти ударів по опорних пунктах росіян на Донбасі й півдні нашої держави, знищивши їхню військову техніку, засоби протиповітряної оборони й велику кількість живої сили. Підрозділи ППО захисників збили як мінімум два безпілотники противника.

Крім цього, ЗСУ зупинили чергові атаки окупантів у районах Костянтинівки, Прудянки, Руських Тишків, Вірнопілля, Миколаївки Другої, Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Побєди й Безіменного.

Однак, війська РФ за добу більше 12 разів ударили по об'єктах на території України ракетами й понад 12 разів – з авіації, здійснивши до сорока вильотів літаків. Внаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру районів Великих Проходів, Старовірівки, Юр’ївки, Темирівки, Тернових Подів, Сухого Ставка, Барвінка й Білогірки.

Водночас, Генштаб фіксує зростання кількості дезертирів у російській армії та подальше погіршення морально-психологічного стану ворожих солдатів через значні втрати на фронті й небажання продовжувати воювати.

Зокрема, агресор був змушений задіяти гелікоптери та зброю, щоб знайти втікачів і повернути їх на бойові позиції поблизу тимчасово захопленого села Бабенківка Друга Херсонської області. Також було відзначено активне переміщення автобусами солдатів РФ без зброї через Каланчак у сторону тимчасово окупованого Криму.


Максим Царук, ZN.ua





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