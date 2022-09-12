ЗСУ вдарили по російських пунктах управління, складах боєприпасів і позиціях ППО – Генштаб

Українські захисники також відбили атаки військ РФ біля шести населених пунктів, інформує ZN.ua.

ЗСУ вдарили по російських пунктах управління, складах боєприпасів і позиціях ППО – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Окрім чергового вогневого ураження Антонівському мосту, протягом поточної доби українські військові також завдали нових ударів по пунктах управління російських загарбників, районах розташування їхньої техніки, боєприпасів і особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, наша авіація сім разів атакувала позиції окупантів, уразивши п'ять їхніх опорних пунктів і місць скупчення живої сили й бойової техніки. Також було знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони РФ.

Тим часом ракетні війська й артилерія ЗСУ влучили в російські пункти управління різного рівня і райони скупчення ворожих солдатів. Ушкоджень зазнали засоби ППО та радіоелектронної боротьби, склади боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів та артилерійські підрозділи противника.

Крім того, захисники України відбили атаки загарбників у районах Майорська, Миколаївки Другої, Бахмута, Красногорівки, Мар’їнки й Новомихайлівки.


Максим Царук, ZN.ua





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