ЗСУ вдарили по російських пунктах управління, складах боєприпасів і позиціях ППО – Генштаб
Українські захисники також відбили атаки військ РФ біля шести населених пунктів, інформує
Окрім чергового вогневого ураження Антонівському мосту, протягом поточної доби українські військові також завдали нових ударів по пунктах управління російських загарбників, районах розташування їхньої техніки, боєприпасів і особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у
Зокрема, наша авіація сім разів атакувала позиції окупантів, уразивши п'ять їхніх опорних пунктів і місць скупчення живої сили й бойової техніки. Також було знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони РФ.
Тим часом ракетні війська й артилерія ЗСУ влучили в російські пункти управління різного рівня і райони скупчення ворожих солдатів. Ушкоджень зазнали засоби ППО та радіоелектронної боротьби, склади боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів та артилерійські підрозділи противника.
Крім того, захисники України відбили атаки загарбників у районах Майорська, Миколаївки Другої, Бахмута, Красногорівки, Мар’їнки й Новомихайлівки.